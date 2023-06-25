2023-06-25T00:45:00+03:00
2023-06-25T01:05:51+03:00
2023-06-25T00:45:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230625/840917456.html
Колонна ЧВК "Вагнер" направилась из Ростова в полевые лагеря
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что колонна группы "Вагнер" вышла из Ростова и направилась в полевые лагеря. "Колонна ЧВК Вагнер вышла из Ростова и... ПРАЙМ, 25.06.2023
общество , новости, россия, ростов-на-дону, губернатор
https://cdnn.1prime.ru/images/83416/60/834166055.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83416/60/834166055.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83416/60/834166054.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83416/60/834166054.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83416/60/834166042.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83416/60/834166042.jpg
https://1prime.ru/society/20230624/840916037.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что колонна группы "Вагнер" вышла из Ростова и направилась в полевые лагеря.
"Колонна ЧВК Вагнер вышла из Ростова и направилась в свои полевые лагеря", — написал Голубев в своем телеграм-канале.
Также губернатор выразил благодарность всем, кто в "экстраординарных условиях" обеспечивал слаженную работу в Ростовской области.