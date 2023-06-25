МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что колонна группы "Вагнер" вышла из Ростова и направилась в полевые лагеря. На автовокзале Ростова-на-Дону отменили все рейсы

"Колонна ЧВК Вагнер вышла из Ростова и направилась в свои полевые лагеря", — написал Голубев в своем телеграм-канале.

Также губернатор выразил благодарность всем, кто в "экстраординарных условиях" обеспечивал слаженную работу в Ростовской области.