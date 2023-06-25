МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Постоянно растущие запросы Украины по поставкам вооружения сильно ударили по обороноспособности и мировому влиянию США, утверждает в статье для American Greatness обозреватель Виктор Дэвис Хэнсон. Постпред США при ООН попросила Россию остаться в зерновой сделке

Он считает, что очень скоро США не смогут удовлетворять "неуемные" потребности Украины и обеспечивать военную поддержку Тайваня, не говоря уже о том, чтобы вмешаться в какой-либо конфликт на Ближнем Востоке, заявил журналист и осудил незаконные попытки украинских властей пролоббировать увеличение поставок оружия Киеву.

Хэнсон отметил: "Последние восемь лет Украина коварным образом манипулировала внутренней политикой Соединенных Штатов так, как еще никому в новейшей истории не удавалось".

Он считает, что американцам придется "разрубить этот запутанный украинский узел", если эти вмешательства не прекратятся.