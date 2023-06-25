Правительство Нижней Саксонии заподозрили в связях с Россией, пишет Bild
Bild: оппозиция в Нижней Саксонии заподозрила власти немецкой земли в связях с Россией
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Оппозиция в Нижней Саксонии заподозрило правительство немецкой земли в связях с Россией, пишет Bild.
Как отмечает издание, отношения между правительством в Нижней Саксонии и самой крупной оппозиционной партией, Христианско-демократическим союзом (ХДС), становятся все более "грубыми", пишет Bild.
Так, глава фракции ХДС в местном ландтаге Себастьян Лехнер потребовал предоставить доступ к документам из десяти министерств и государственной канцелярии социал-демократов, чтобы провести расследование их связей с Россией с 2013 года.
Однако доступ к документам, подчеркивает Bild, до сих пор так и не был предоставлен, что вынудило членов ХДС выдвинуть руководителю государственной канцелярии Йоргу Мильке ультиматум, потребовав выдать все запрошенные бумаги не позднее летних парламентских каникул. Если же требования не будут выполнены в срок, ХДС обещает подать на правительство в государственный суд земли.
https://1prime.ru/society/20230625/840917932.html
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