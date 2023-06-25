МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Оппозиция в Нижней Саксонии заподозрило правительство немецкой земли в связях с Россией, пишет Bild. Экспорт из Германии в Россию в мае упал на 36,7 процента

Как отмечает издание, отношения между правительством в Нижней Саксонии и самой крупной оппозиционной партией, Христианско-демократическим союзом (ХДС), становятся все более "грубыми", пишет Bild.

Так, глава фракции ХДС в местном ландтаге Себастьян Лехнер потребовал предоставить доступ к документам из десяти министерств и государственной канцелярии социал-демократов, чтобы провести расследование их связей с Россией с 2013 года.

Однако доступ к документам, подчеркивает Bild, до сих пор так и не был предоставлен, что вынудило членов ХДС выдвинуть руководителю государственной канцелярии Йоргу Мильке ультиматум, потребовав выдать все запрошенные бумаги не позднее летних парламентских каникул. Если же требования не будут выполнены в срок, ХДС обещает подать на правительство в государственный суд земли.