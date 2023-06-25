МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. ЛГБТ-движение стремительно превращается в бизнес, заявил в статье для польского издания Rzeczpospolita обозреватель Ян Мачеевский. Роскомнадзор составил протокол на онлайн-кинотеатр Иви за ЛГБТ-пропаганду

С точки зрения продавца, представители ЛГБТ-сообщества — более ценные клиенты, чем гетеросексуалы, поясняет обозреватель.

Это объясняется, во-первых, тем, что во многих государствах представители сообщества считаются законодателями моды, определяющими потребительские предпочтения, которым будет следовать гетеросексуальное большинство. А во-вторых, они принадлежат к маркетинговой группе DINK (double incomes, no kids), которую составляют бездетные пары с постоянным доходом у обоих партнеров. То есть эти пары тратят деньги не на детей, а исключительно на себя — на одежду, путешествия, гаджеты и т.д.

В то же время Мачеевский отмечает, что ЛГБТ-движение пришло в Польшу с опозданием. Причем парад меньшинств бойкотировала большая часть гомосексуалистов, протестуя против "приватизации" парада трансгендерами и людьми, идентифицирующими себя как "небинарные персоны".

По словам автора, спор между этими двумя "подгруппами" ЛГБТ-движения на сегодняшний день находится на самом острие мировоззренческого конфликта в западном обществе, наглядно демонстрирует, как идеология "пробуждения сознания" пожирает собственный хвост. И со временем внутренние противоречия в этом движении будут только нарастать, заключает Мачеевский.