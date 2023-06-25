МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя слова бывшего президента США Барака Обамы о Крыме, заявил, что к возвращению в Россию всегда тяготело подавляющее большинство крымчан, независимо от языка их общения, так как они все являются русскими по духу. Swedbank заплатит штраф за переводы в Крым

Ранее Обама в интервью CNN заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году. По его словам, в Крыму была "определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия".

"Я хотел бы поправить Обаму. У нас не некоторые люди поддерживали Россию, а подавляющее большинство крымчан всегда тяготели к возвращению в Россию. Вопрос был не в том, русскоговорящие они или нет. Они были русскими по своему духу. Это главное", — сказал Константинов РИА Новости.

По его словам, со всеми западными политиками происходят странные, но примерно одинаковые, вещи.

"Когда они находятся у власти, они делают совершенно аморальные и безумные вещи. А как только уходят на пенсию, начинают рассуждать очень даже близко к здравомыслию", — подчеркнул глава парламента

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".