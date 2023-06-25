МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Известная ученая из Гарвардского университета Франческа Джино, которая занималась исследованиями честности в поведении людей, подверглась критике за то, что, предположительно, сфабриковала результаты своих исследований, сообщает газета New York Times со ссылкой на отчет. Российские ученые предложили новый подход к переработке ядерного топлива

"В последние дни сфера (исследований поведения человека — ред.) понесла серьезный удар — обвинения в сторону известного ученого-бихевиориста о фальсификации результатов исследований, включая по меньшей мере одно, посвященное тому, как выявить честность", — пишет газета.

Речь идет о профессоре Гарвардской школы бизнеса Франческе Джино, известной ученой и авторе исследования 2012 года, указавшего, что более правдивую информацию в своих налоговых документах люди сообщают в верхней части листа, которое позже "сотни раз цитировалось другими учеными". Отмечается, что университет проинформировал соавторов Джино по этой работе о том, что исследование содержит сфабрикованные результаты.

Газета приводит слова другого ученого-бихевиориста из Пенсильванского университета, который сказал, что обвинения вызвали "большой резонанс в академическом сообществе", потому что Джино — ведущий ученый в этой области с большим количеством научных статей и сотрудников. Он добавил, что проверяет свои совместные работы с доктором Джино на предмет фальсификаций, и многие другие ученые, по его словам, делают так же.

Отмечается, что Гарвардская школа бизнеса, а также сама исследовательница не ответили на запрос издания о комментариях.