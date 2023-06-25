ВОЛГОГРАД, 25 июн — ПРАЙМ. Техника ЧВК "Вагнер" повредила свыше десяти тысяч квадратных метров дороги в Ростове-на-Дону, на ремонт уйдет два дня, рассказал мэр города Алексей Логвиненко. Колонна ЧВК "Вагнер" направилась из Ростова в полевые лагеря

Он отметил в telegram, что коммунальные службы навели порядок возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону, убрали мусор возле цирка и на центральных улицах.

"По предварительным данным, повреждено более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Больше всего пострадал проспект Буденновский", — отчитались мэру.

По словам Логвиненко, коммунальщики в воскресенье приступят к ремонту дорог, планируют закончить за два дня.

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.