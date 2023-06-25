Московские детские сады откроют только дежурные группы в понедельник
Детские сады Москвы откроют только дежурные группы в связи с нерабочим днем в понедельник
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Московские детские сады в понедельник откроют только дежурные группы в связи с нерабочим днем, заявила пресс-служба столичного Комплекса социального развития.
"В понедельник, 26 июня, в детских садах будут открыты дежурные группы для тех воспитанников, чьи родители будут находиться на рабочих местах и не имеют возможности оставить детей дома", — отметили представители центра.
Как подчеркнули в пресс-службе, остальные учреждениях комплекса социального развития будут принимать посетителей штатно.
Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу объявил понедельник нерабочим днем, исключения составляют сотрудники органов властей, предприятий непрерывнго цикла, ОПК, городских служб.
Ранее в столице ввели режим контртеррористической операции. Отменены все массовые мероприятия, городские службы переведены в решим повышенной готовности.
https://1prime.ru/society/20230625/840919281.html
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