МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Московские детские сады в понедельник откроют только дежурные группы в связи с нерабочим днем, заявила пресс-служба столичного Комплекса социального развития. В Москве понедельник объявили нерабочим днем

"В понедельник, 26 июня, в детских садах будут открыты дежурные группы для тех воспитанников, чьи родители будут находиться на рабочих местах и не имеют возможности оставить детей дома", — отметили представители центра.

Как подчеркнули в пресс-службе, остальные учреждениях комплекса социального развития будут принимать посетителей штатно.

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу объявил понедельник нерабочим днем, исключения составляют сотрудники органов властей, предприятий непрерывнго цикла, ОПК, городских служб.

Ранее в столице ввели режим контртеррористической операции. Отменены все массовые мероприятия, городские службы переведены в решим повышенной готовности.