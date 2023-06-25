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Пожар в пельменном цехе в Тольятти ликвидировали
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Горение в пельменном цехе в Тольятти ликвидирован на площади 500 квадратных метров, пострадавших нет, заявили в ГУМЧС по Самарской области. Пожар произошел в воскресенье в... ПРАЙМ, 25.06.2023
общество , экономика, промышленность, новости, тольятти, пожар, пельмени
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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САРАТОВ, 25 июн — ПРАЙМ. Горение в пельменном цехе в Тольятти ликвидирован на площади 500 квадратных метров, пострадавших нет, заявили в ГУМЧС по Самарской области.
Пожар произошел в воскресенье в пельменном цехе предприятия в Тольятти, горел трансформатор на первом и втором этажах с выходом на кровлю. Отмечается, что 95 человек эвакуировались.
Пресс-служба главка подчеркнула, что пожарные ликвидировали горение в 11 часов пять минут по местному времени (10:05 по московскому). Там добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.