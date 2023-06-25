САРАТОВ, 25 июн — ПРАЙМ. Горение в пельменном цехе в Тольятти ликвидирован на площади 500 квадратных метров, пострадавших нет, заявили в ГУМЧС по Самарской области. Россиянам объяснили, почему слипаются пельмени

Пожар произошел в воскресенье в пельменном цехе предприятия в Тольятти, горел трансформатор на первом и втором этажах с выходом на кровлю. Отмечается, что 95 человек эвакуировались.

Пресс-служба главка подчеркнула, что пожарные ликвидировали горение в 11 часов пять минут по местному времени (10:05 по московскому). Там добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.