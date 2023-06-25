СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — ПРАЙМ. Заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского о Крыме является враждебным выпадом, ему готовы организовать "отдых" в следственном изоляторе. Об этом сообщил глава комитета парламента региона по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Автомобильное топливо в Чехии дорожает четвертую неделю подряд

Ранее чешский министр опубликовал в Twitter слова о приближении его летнего отдыха на полуострове со смайликом в виде украинского флага.

Гемпель, комментируя РИА Новости данное сообщение, отметил, что Прага ведет себя как враг Москвы, выразив уверенность в предстоящем ответе Липавскому. Он добавил, что Крым готов организовать главе МИД Чехии "комфортный отдых" в слественном изоляторе.

Россия, несмотря на выпады "коллективного Запада", осталась сплоченной страной, готовой защищать свои интересы, подчеркнул депутат.

"А вот, к сожалению, о Чехии, которая и как и другие страны Евросоюза, пляшет под дудку США, такого сказать нельзя", — добавил Гемпель.