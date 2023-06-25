Умер совавтор Конституции и один из основателей "Яблока" Виктор Шейнис
Соавтор Конституции и один из основателей "Яблока" Виктор Шейнис умер на 93-м году жизни
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Один из основателей партии "Яблоко" и соавтор Конституции России Виктор Шейнис умер на 93-м году жизни. Об этом сообщили на официальном портале партии.
"Двадцать пятого июня на 93 году жизни скончался Виктор Леонидович Шейнис, член Федерального политического комитета партии "Яблоко", депутат Государственной Думы первых двух созывов, один из авторов российской Конституции", — сказано в публикации.
Отмечается, что о времени и месте прощания сообщат дополнительно.
Виктор Шейнис, член Федерального политического комитета "Яблока", доктор экономических наук, профессор, соавтор Конституции, родился 16 февраля 1931 года в Киеве.
https://1prime.ru/society/20230625/840920138.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.