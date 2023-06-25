МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Один из основателей партии "Яблоко" и соавтор Конституции России Виктор Шейнис умер на 93-м году жизни. Об этом сообщили на официальном портале партии. Скончался депутат Госдумы Николай Борцов

"Двадцать пятого июня на 93 году жизни скончался Виктор Леонидович Шейнис, член Федерального политического комитета партии "Яблоко", депутат Государственной Думы первых двух созывов, один из авторов российской Конституции", — сказано в публикации.

Отмечается, что о времени и месте прощания сообщат дополнительно.

Виктор Шейнис, член Федерального политического комитета "Яблока", доктор экономических наук, профессор, соавтор Конституции, родился 16 февраля 1931 года в Киеве.