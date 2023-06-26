МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Западная военная техника не спасает ВСУ от поражений, потому что Россия обладает эффективным оружием, написал в статье для издания Atlantic обозреватель Филлипс Пейсон О'Брайен. В США посетовали на "удар" со стороны Украины

По его словам, "у русских больше военно-воздушных сил, а их самолеты технологически превосходят украинские".

Также О'Брайен отметил, что Россия может применять большое количество беспилотных летательных аппаратов как для сбора разведданных, так и для прямых действий против украинских сил, а "российские вертолеты, такие как Ка-52, хорошо показали себя в уничтожении украинской бронетехники".

Вместе с тем он добавил, что на вооружении российской армии, по словам О'Брайена, много артиллерийских и ракетных установок, а также эффективных противотанковых комплексов.