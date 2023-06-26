В США объяснили, почему западная военная техника не спасет Украину
Atlantic: техника Запада не спасает Украину от поражений из-за эффективности оружия России
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Западная военная техника не спасает ВСУ от поражений, потому что Россия обладает эффективным оружием, написал в статье для издания Atlantic обозреватель Филлипс Пейсон О'Брайен.
По его словам, "у русских больше военно-воздушных сил, а их самолеты технологически превосходят украинские".
Также О'Брайен отметил, что Россия может применять большое количество беспилотных летательных аппаратов как для сбора разведданных, так и для прямых действий против украинских сил, а "российские вертолеты, такие как Ка-52, хорошо показали себя в уничтожении украинской бронетехники".
Вместе с тем он добавил, что на вооружении российской армии, по словам О'Брайена, много артиллерийских и ракетных установок, а также эффективных противотанковых комплексов.
https://1prime.ru/society/20230626/840921689.html
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