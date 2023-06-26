МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Запад безгранично поощрял ЛГБТ-движение, но украинский кризис привел его в чувство, заявил в интервью изданию Asahi Shimbun французский историк и антрополог Эммануэль Тодд. ЛГБТ-движение превращается в бизнес, утверждают в Польше

По его мнению, вопросы сексуальной ориентации сегодня затмили более насущные проблемы, и на этом фоне американцы и европейцы начали симпатизировать России, выступающей против ЛГБТ.

Тодд отметил, что гомосексуальность "уже полностью приняли", но теперь появляются идеи преодоления гендерных различий, возникают теории, что биологического или генетического пола не существует, что его можно преодолеть или даже изменить. В этом контексте американские консерваторы заявляют, что это невозможно — 75% мирового населения уверены, что мужчины и женщины разные. Такое мнение довольно близко к позиции России, считает ученый.

"И точно так же, если Евросоюз зайдет слишком далеко в этом социальном эксперименте, думаю, есть вероятность, что начнет расти число европейских консерваторов, которые начнут озвучивать идею различий между мужчинами и женщинами. Тогда они уверуют в правильность точки зрения Москвы", — сказал Тодд.

По его мнению, вопросы о сексуальной ориентации, вражде между мужчинами и женщинами, неофеминизме и так далее постепенно будут забываться.

"Долгое время Запад постоянно богател, и на таком фоне стремительно возникали подобные идеи. Но сейчас, с началом украинского конфликта, США и Европа впервые столкнулись с реальностью. Другими словами, украинский кризис возвращает Запад к реальности", — заключил Тодд.