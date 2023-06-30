С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн — ПРАЙМ. Суд в Санкт-Петербурге признал запрещенными четыре сайта, на которых можно было приобрести книгу Адольфа Гитлера Mein Kampf, сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу. Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за демонстрацию ЛГБТ

Эти интернете-ресурсы были обнаружены прокуратурой. Согласно ее данным, на этих сайтах торговали различной экстремистской литературой, в том числе и указанной книгой.

"Петродворцовый районный суд удовлетворил административный иск прокурора Ломоносовского района Ленинградской области о <…> о [запрете] информации, распространенной в сети интернет", — сказано в релизе.

Книга Mein Kampf была признана экстремистским материалом по решению Кировского районного суда Уфы в 2010 году и внесена в федеральный список экстремистских материалов.