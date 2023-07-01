МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Президенту Франции Эммануэлю Макрону, который говорил, что он за Украину, нужно перейти на сторону Франции, ведь французам пригодились бы деньги, которые власти впустую потратили на оружие для Киева, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Медведев прокомментировал призывы президента Польши "пристрелить Россию"

"Макрон неоднократно говорил, что он на стороне Украины. Возможно, пора прекратить этот словесный понос и встать на сторону Франции. Деньги, потраченные впустую на оружие для банды наркомана (Владимира — ред.) Зеленского, могли бы пригодиться простым французам", — написал он на французском языке в своем Twitter-аккаунте.