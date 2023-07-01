ВАШИНГТОН, 1 июл — ПРАЙМ. Пользователи Twitter из США жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Жалобы поступают уже в течение нескольких часов. По состоянию на 19.52 мск было зафиксировано около 6,3 тысячи сообщений о неполадках. В основном пользователи сообщают о сбоях в работе с сайтом (42% от всех проблем) и приложением (40%), остальные жалуются на работу ленты. Французские пользователи жалуются на проблемы с доступом к Twitter

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.