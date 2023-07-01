ВАШИНГТОН, 1 июл — ПРАЙМ. Владелец Twitter Илон Маск объявил о введении временных ограничений на чтение постов в социальной сети для борьбы со "скрепингом" — автоматизированным сбором массивов данных. В работе Twitter в США произошёл сбой

Накануне он заявил, что этим "чрезвычайно агрессивно" занимаются несколько сотен организаций и спросил у пользователей совета, как бороться с подобной практикой, сказывающейся на качестве работы Twitter.

"В ответ на зашкаливающие уровни скрепинга данных и манипуляций системой мы вводим следующие временные лимиты. Верифицированные аккаунты ограничиваются чтением шести тысяч постов в сутки, неверифицированные аккаунты – 600 постов в сутки, новые неверифицированные аккаунты – 300 постов в сутки", — объявил Маск.

Ранее СМИ сообщили, что Twitter также отменил возможность просмотра постов без регистрации в системе.