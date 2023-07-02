Стала известна новая причина взрыва затонувшего батискафа "Титан"
Доцент Плимутского университета назвал микротрещины причиной взрыва батискафа "Титан"
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Взрыв на "Титане" мог быть вызван крошечными трещинами в корпусе батискафа, заявил доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс в комментарии The Independent.
"Каждый раз, когда батискаф спускался к Титанику, образовывались крошечные трещины. Они становились небольшими и незаметными, но в критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение", — сказал он. В разговоре с Associated Press он добавил, что удлиненная конструкция подводной лодки в сочетании с постоянными нагрузками, с которыми сталкивался корпус на протяжении многих лет, могли способствовать взрыву.
"Да, композиты чрезвычайно прочны. Они очень долговечны. Но проблема в том, что они выходят из строя несколько иначе, чем другие материалы", — отметил Грэм-Джонс.
Профессор Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда Крис Рома, в свою очередь, отметил, что вытянутая форма "Титана" могла увеличить внешнее давление.
https://1prime.ru/society/20230702/840971034.html
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