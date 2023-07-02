МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Зерновая сделка в нынешнем виде совсем не нужна и должна быть обязательно расторгнута, кормить "толстомордых европейских бюргеров" — не задача России, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной в "Российской газете". Замглавы МИД заявил, что зерновая сделка может завершиться 18 июля

"Зависимость от сельхозпродуктов и продуктов питания из нашей страны осознали везде, отсюда бесконечные камлания по теме зерновой сделки. Хотя всем уже ясно, что в нынешнем виде она не нужна и должна быть обязательно расторгнута. Помочь нашим партнерам мы и так сможем, а кормить толстомордых европейских бюргеров — не наша задача. Для этого у них там своя старая и лысая "ливерная колбаса", а также масса высокообразованных гинекологов, которые блестяще рулят европейской экономикой", — написал Медведев.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

Весной 2022 года Андрей Мельник, бывший тогда послом Украины в Берлине, сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", позднее ему пришлось выразить сожаление по поводу этих слов. Врачом-гинекологом по профессии является нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.