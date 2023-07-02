МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Мир сейчас находится в противостоянии гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса, поскольку западные противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу — Россию, заявил в статье зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев прокомментировал призывы президента Польши "пристрелить Россию"

"Причин (вероятного ядерного апокалипсиса — ред.) как минимум две. Первая. Мир находится в противостоянии гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса, ибо наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу — Россию. Они, без сомнения, конченые придурки, но это именно так", — написал Медведев в статье, опубликованной в "Российской газете".

Второй причиной Медведев назвал сам факт применения ядерного оружия ранее.