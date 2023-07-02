Медведев сравнил современную ситуацию в мире с Карибским кризисом
Медведев: мир находится в противостоянии гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Мир сейчас находится в противостоянии гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса, поскольку западные противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу — Россию, заявил в статье зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Причин (вероятного ядерного апокалипсиса — ред.) как минимум две. Первая. Мир находится в противостоянии гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса, ибо наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу — Россию. Они, без сомнения, конченые придурки, но это именно так", — написал Медведев в статье, опубликованной в "Российской газете". Второй причиной Медведев назвал сам факт применения ядерного оружия ранее.
https://1prime.ru/society/20230702/840971916.html
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