МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Запад только и ждет, чтобы восстановить отношения с Россией вопреки всем обещаниям, данным Украине, заявил экс-министр иностранных дел Польши, депутат Европарламента Витольд Ващиковский. Об этом сообщает Energetyka24. Asahi Shimbun: Запад стал симпатизировать России, выступающей против ЛГБТ

По словам Ващиковский, уже сегодня идет процесс "убеждения Украины в том, чтобы заморозить конфликт, повторить ситуацию 2015 года, а затем заключить соглашение с Россией".

При этом евродепутат подчеркнул, что у западных государств существует потребность в сотрудничестве с Москвой, в частности, Германии очень нужны хорошие отношения с Россией.

Несмотря на обещания многих западных лидеров, в отношениях с Москвой победит подход "бизнес есть бизнес", заключил Ващиковский.