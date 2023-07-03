В Польше раскрыли неожиданные планы Запада по России и Украине
Депутат ЕП Ващиковский: Запад заключит соглашение с Россией вопреки обещаниям Украине
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Запад только и ждет, чтобы восстановить отношения с Россией вопреки всем обещаниям, данным Украине, заявил экс-министр иностранных дел Польши, депутат Европарламента Витольд Ващиковский. Об этом сообщает Energetyka24.
По словам Ващиковский, уже сегодня идет процесс "убеждения Украины в том, чтобы заморозить конфликт, повторить ситуацию 2015 года, а затем заключить соглашение с Россией".
При этом евродепутат подчеркнул, что у западных государств существует потребность в сотрудничестве с Москвой, в частности, Германии очень нужны хорошие отношения с Россией.
Несмотря на обещания многих западных лидеров, в отношениях с Москвой победит подход "бизнес есть бизнес", заключил Ващиковский.
https://1prime.ru/society/20230703/840972322.html
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