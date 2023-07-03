МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Украина не оправдала надежд западного мира, потеряв спустя всего месяц отправленную ей технику, заявил в статье для Berliner Zeitung обозреватель Франц Беки. Украина исчерпала квоту Всемирного банка

В частности, он написал: "С большими ожиданиями западные государства поставили Украине танки и бронетранспортеры в надежде, что использование этих боевых машин позволит добиться значительных успехов. Примерно через месяц после начала летнего наступления Украины наступило разочарование".

В то же время Беки отметил, что поддержка Украины Германией "стоила жизней и денег". К 2023 году, по данным автора, на военную поддержку Киева Берлин выделил около 5,5 млрд евро против 2 млрд евро, выделенных ФРГ на эти цели в 2022 году.