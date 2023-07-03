Опрос показал, что россияне выступают против оплаты с помощью биометрии
SuperJob: большинство россиян выступают против оплаты товаров с помощью биометрии
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Расплачиваться "лицом", улыбнувшись в камеру на кассе, восемь из 10 россиян пока не готовы, показало исследование сервиса SuperJob для РИА Новости.
"Расплачиваться "лицом" сегодня согласны только 7% россиян, тогда как восемь из 10 опрошенных (81%) к этому пока не готовы", — показал опрос 1600 респондентов.
В числе их аргументов — неуверенность в защищенности своего банковского счета, а также нежелание сдавать биометрические данные. "Пройдешь мимо кассы, улыбнешься — и чья-то покупка пройдет за твой счет", — объясняют респонденты.
О неготовности "расплачиваться лицом" мужчины говорят чаще женщин (83% против 79%). Противников использования биометрии для банковских транзакций больше среди опрошенных от 35 до 44 лет (83%).
Ранее SuperJob выяснил, что к сдаче биометрических данных россияне относятся с недоверием: такое предложение уже получали 12%, а согласились это сделать лишь треть из них.
https://1prime.ru/society/20230703/840973254.html
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