МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Расплачиваться "лицом", улыбнувшись в камеру на кассе, восемь из 10 россиян пока не готовы, показало исследование сервиса SuperJob для РИА Новости. Опрос показал, сколько россиян готовы уволиться вслед за руководителем

"Расплачиваться "лицом" сегодня согласны только 7% россиян, тогда как восемь из 10 опрошенных (81%) к этому пока не готовы", — показал опрос 1600 респондентов.

В числе их аргументов — неуверенность в защищенности своего банковского счета, а также нежелание сдавать биометрические данные. "Пройдешь мимо кассы, улыбнешься — и чья-то покупка пройдет за твой счет", — объясняют респонденты.

О неготовности "расплачиваться лицом" мужчины говорят чаще женщин (83% против 79%). Противников использования биометрии для банковских транзакций больше среди опрошенных от 35 до 44 лет (83%).

Ранее SuperJob выяснил, что к сдаче биометрических данных россияне относятся с недоверием: такое предложение уже получали 12%, а согласились это сделать лишь треть из них.