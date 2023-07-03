МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Каждый седьмой в России готов покупать контрафактную продукцию, при этом почти 20% выступают против этого, следует из материалов сервиса онлайн-безопасности Cosmovisa, с которыми ознакомилось РИА Новости. Опрос показал, что россияне выступают против оплаты с помощью биометрии

"Респондентам предлагалось ответить на вопрос, готовы ли они приобретать контрафакт. Каждый пятый (21%) ответил "скорее да", а каждый седьмой (14%) выразил абсолютную готовность. В то же время более половины опрошенных продемонстрировали отрицательное отношение к подделкам — 35% "скорее не готовы", а 18% — "абсолютно не готовы" покупать такие товары", — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что из числа россиян, в той или иной степени лояльных к контрафакту, менее половины (46%) с начала 2023 года купили подделку сознательно. Еще 38% не исключают, что среди приобретенных ими товаров был поддельный.

При этом, с точки зрения большинства опрошенных, чаще всего подделывают одежду и обувь, продукты, косметику, парфюм, игрушки и гаджеты. Реже — автозапчасти и ювелирные изделия.

Кроме того, многие граждане полагают, что они не всегда смогут вычислить контрафакт самостоятельно.

"Отличить оригинальную одежду от поддельной не составило бы никакого труда менее трети опрошенных (31%). Бытовую химию — 22%. Поддельные продукты питания — 19%. Косметику — 18%, парфюм — 15%. Оригинальную одежду и обувь люксовых брендов — 13%. Автозапчастей — 7%", — добавляется в материалах.

Исследование проводилось среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из всех федеральных округов России.