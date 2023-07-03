Исследование Cosmovisa: каждый седьмой россиянин готов покупать контрафактную продукцию
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Каждый седьмой в России готов покупать контрафактную продукцию, при этом почти 20% выступают против этого, следует из материалов сервиса онлайн-безопасности Cosmovisa, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Респондентам предлагалось ответить на вопрос, готовы ли они приобретать контрафакт. Каждый пятый (21%) ответил "скорее да", а каждый седьмой (14%) выразил абсолютную готовность. В то же время более половины опрошенных продемонстрировали отрицательное отношение к подделкам — 35% "скорее не готовы", а 18% — "абсолютно не готовы" покупать такие товары", — говорится в результатах исследования.
Отмечается, что из числа россиян, в той или иной степени лояльных к контрафакту, менее половины (46%) с начала 2023 года купили подделку сознательно. Еще 38% не исключают, что среди приобретенных ими товаров был поддельный.
При этом, с точки зрения большинства опрошенных, чаще всего подделывают одежду и обувь, продукты, косметику, парфюм, игрушки и гаджеты. Реже — автозапчасти и ювелирные изделия.
Кроме того, многие граждане полагают, что они не всегда смогут вычислить контрафакт самостоятельно.
"Отличить оригинальную одежду от поддельной не составило бы никакого труда менее трети опрошенных (31%). Бытовую химию — 22%. Поддельные продукты питания — 19%. Косметику — 18%, парфюм — 15%. Оригинальную одежду и обувь люксовых брендов — 13%. Автозапчастей — 7%", — добавляется в материалах.
Исследование проводилось среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из всех федеральных округов России.
https://1prime.ru/society/20230703/840973440.html