СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — ПРАЙМ. Канцлеру германии Олафу Шольцу следует "прикусить язык" и прекратить спекуляции вокруг статуса Крыма, заявил депутат Государственной Думы от региона Михаил Шеремет. Медведев назвал Украину "Землей Санникова"

Немецкий лидер ранее в беседе с телеканалом ARD заявлял, что в период существования СССР Украина была самостоятельной страной, а Крымский полуостров — ее частью.

"Шольцу стоит прикусить язык и впредь не спекулировать на теме статуса Крыма, не рассуждать в вопросах, в которых он не разбирается", — сказал РИА Новости Шеремет.

Депутат напомнил, что исторически Крым всегда принадлежал России,а появление в 1954 году УССР являлось грубым нарушением советского законодательства.

По его словам, Крымская республика в 2014 году путем референдума избавилась от "украинского диктата" и воссоединилась с исторической родиной.