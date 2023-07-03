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В Госдуме призвали Шольца "прикусить язык" насчет Крыма
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Канцлеру германии Олафу Шольцу следует "прикусить язык" и прекратить спекуляции вокруг статуса Крыма, заявил депутат Государственной Думы от региона Михаил Шеремет. Немецкий лидер... ПРАЙМ, 03.07.2023
общество , новости, крым, олаф шольц, госдума
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — ПРАЙМ. Канцлеру германии Олафу Шольцу следует "прикусить язык" и прекратить спекуляции вокруг статуса Крыма, заявил депутат Государственной Думы от региона Михаил Шеремет.
Немецкий лидер ранее в беседе с телеканалом ARD заявлял, что в период существования СССР Украина была самостоятельной страной, а Крымский полуостров — ее частью.
"Шольцу стоит прикусить язык и впредь не спекулировать на теме статуса Крыма, не рассуждать в вопросах, в которых он не разбирается", — сказал РИА Новости Шеремет.
Депутат напомнил, что исторически Крым всегда принадлежал России,а появление в 1954 году УССР являлось грубым нарушением советского законодательства.
По его словам, Крымская республика в 2014 году путем референдума избавилась от "украинского диктата" и воссоединилась с исторической родиной.