На Западе вспомнили слова Зеленского о мире и нейтралитете
Генерал Мини: Зеленскому пора вернуться к обещаниям про Донбасс и нейтралитет Украины
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому пора вернуться к своим обещаниям про Донбасс и Украину четырехлетней давности, заявил в статье для издания Il Fatto Quotidiano итальянский генерал Фабио Мини.
В статье он выразил возмущение тем фактом, что западные сраны не беспокоила судьба населения Украины, когда собственное правительство развязало против него войну.
В этой связи генерал припомнил Зеленскому слова, сказанные им в 2019 году: "Во-первых, прекращение конфликта в Донбассе; во-вторых, разговор с русскими; в-третьих, украинский нейтралитет".
Но, как отмечает Мини, тогда командиры подразделений ВСУ заявили Зеленскому, что приезд в Донбасс и переговоры с русскими — "государственная измена", и после этого президент Украины передумал.
"Возможно, сегодня, когда те самые армейские подразделения разгромлены, а военный конфликт продолжается только при поддержке Запада, парадоксальным образом открывается путь к демилитаризации", — предположил Мини.
https://1prime.ru/society/20230704/840986757.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.