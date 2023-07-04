МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому пора вернуться к своим обещаниям про Донбасс и Украину четырехлетней давности, заявил в статье для издания Il Fatto Quotidiano итальянский генерал Фабио Мини. Зеленский ввел санкции против 291 компании из России и других стран

В статье он выразил возмущение тем фактом, что западные сраны не беспокоила судьба населения Украины, когда собственное правительство развязало против него войну.

В этой связи генерал припомнил Зеленскому слова, сказанные им в 2019 году: "Во-первых, прекращение конфликта в Донбассе; во-вторых, разговор с русскими; в-третьих, украинский нейтралитет".

Но, как отмечает Мини, тогда командиры подразделений ВСУ

заявили Зеленскому, что приезд в Донбасс и переговоры с русскими — "государственная измена", и после этого президент Украины передумал.

"Возможно, сегодня, когда те самые армейские подразделения разгромлены, а военный конфликт продолжается только при поддержке Запада, парадоксальным образом открывается путь к демилитаризации", — предположил Мини.