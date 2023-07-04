МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Каждый десятый россиянин не имеет накоплений на случай внезапного увольнения, а каждый третий сможет прожить на отложенные деньги только один месяц, подсчитали для РИА Новости аналитики "Зарплата.ру". Более половины итальянских семей из-за инфляции начали тратить накопления

"Исследовательский центр "Зарплаты.ру" спросил 2 300 россиян, на какой срок им хватит сбережений в случае потери работы. Треть респондентов (30%) сказали, что смогут прожить на отложенные деньги месяц, 29% — два-три месяца. На срок от трех месяцев до полугода сбережений хватит у 12%, на полгода-год — у 10%, более года смогут продержаться 8%. Остальные 11% признались, что не имеют накоплений на экстренный случай", — говорится в исследовании.

Большая часть респондентов — 66% — отметили, что в случае потери работы они сразу же выйдут на новую. Почти треть (31%) опрошенных сначала отдохнут, а потом приступят к поиску. И только 3% сразу начнут искать новую работу — при этом они не рассчитывают быстро найти достойный вариант.

Только четверть респондентов ответили, что при увольнении попробуют перейти в другую отрасль — остальные собираются искать работу в своей же сфере.

Из тех, кто хочет уйти в другую сферу, 18% рассчитывают попробовать себя в бухгалтерии и финансах, 16% — в сфере услуг, 12% — в продажах, 9% — в маркетинге, рекламе и PR и еще столько же — в образовании. В юриспруденцию и строительство планируют уйти по 8% респондентов, по 6% попробуют устроиться в промышленности и в розничной торговле, 4% уйдут в сферу искусств и развлечений, и столько же пойдут в рабочие.

"Шансы лишиться работы в ближайшее время 67% оценивают как низкие, поскольку у них на работе все стабильно; 24% определяют свои шансы как средние — в компании неспокойная атмосфера. У 9% вероятность потерять работу высока — в их компаниях уже идут сокращения зарплат и рабочих мест", — отметили аналитики.