МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники, с помощью которых Украина хотела устроить теракт в Москве и Подмосковье, заявили в Министерстве обороны России. Захарова оценила действия ООН по "зерновой сделке"

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы", — следует из сообщения пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что четыре БПЛА в районе Новой Москвы были ликвидированы силами ПВО, дрон на территории Одинцовского района в Подмосковье — средствами радиолокационной борьбы (РЛС).

Кроме того, подчеркнули в министерстве, в результате происшествия никто не пострадал.

Позднее официальный предстваитель МИД России Мария Захарова назвала попытку Киева атаковать район с объектами гражданской инфраструктуры очередным актом терротизма.

"Учитывая, что эти теракты Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием, то это терроризм международный", — подчеркивала она.

Также Захарова призвала мировое сообщество осознать факт финансирования США, Францией и Великобританией террористического режима.

Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости о попытке украинских беспилотников совершить атаки на Новую Москву, Валуево и подмосковную Кубинку. Позднее в аэропорту Внуково ввели ограничения по приему и выпуску самолетов, которые, как заявлял мэр столицы Сергей Собянин, сняли в восемь часов утра.