Минобороны: ПВО пресекла попытку Киева устроить теракт беспилотниками в Москве и области
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники, с помощью которых Украина хотела устроить теракт в Москве и Подмосковье, заявили в Министерстве обороны России.
"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы", — следует из сообщения пресс-службы.
В ведомстве уточнили, что четыре БПЛА в районе Новой Москвы были ликвидированы силами ПВО, дрон на территории Одинцовского района в Подмосковье — средствами радиолокационной борьбы (РЛС).
Кроме того, подчеркнули в министерстве, в результате происшествия никто не пострадал.
Позднее официальный предстваитель МИД России Мария Захарова назвала попытку Киева атаковать район с объектами гражданской инфраструктуры очередным актом терротизма.
"Учитывая, что эти теракты Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием, то это терроризм международный", — подчеркивала она.
Также Захарова призвала мировое сообщество осознать факт финансирования США, Францией и Великобританией террористического режима.
Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости о попытке украинских беспилотников совершить атаки на Новую Москву, Валуево и подмосковную Кубинку. Позднее в аэропорту Внуково ввели ограничения по приему и выпуску самолетов, которые, как заявлял мэр столицы Сергей Собянин, сняли в восемь часов утра.
https://1prime.ru/society/20230704/840989392.html