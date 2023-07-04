МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники, с помощью которых Украина хотела устроить теракт в Москве и Подмосковье, заявили в Министерстве обороны России.

М. Захарова

Захарова оценила действия ООН по "зерновой сделке"

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы", — следует из сообщения пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что четыре БПЛА в районе Новой Москвы были ликвидированы силами ПВО, дрон на территории Одинцовского района в Подмосковье — средствами радиолокационной борьбы (РЛС).

Кроме того, подчеркнули в министерстве, в результате происшествия никто не пострадал.

Позднее официальный предстваитель МИД России Мария Захарова назвала попытку Киева атаковать район с объектами гражданской инфраструктуры очередным актом терротизма.

"Учитывая, что эти теракты Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием, то это терроризм международный", — подчеркивала она.

Также Захарова призвала мировое сообщество осознать факт финансирования США, Францией и Великобританией террористического режима.

Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости о попытке украинских беспилотников совершить атаки на Новую Москву, Валуево и подмосковную Кубинку. Позднее в аэропорту Внуково ввели ограничения по приему и выпуску самолетов, которые, как заявлял мэр столицы Сергей Собянин, сняли в восемь часов утра.