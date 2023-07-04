СТАМБУЛ, 4 июл — ПРАЙМ. Турция и Египет назначили послов впервые за десять лет, следует из совместного заявления Министерств иностранных дел двух государств. Президент Египта призвал к реформированию мировой финансовой системы

"Турция и Египет извещают о повышении уровня дипломатических отношений до уровня послов", — сказано в документе.

Отмечается, что диппредставителем Турции в Каире может стать Салих Мутла Шен, а на пост посла Египта в Анкаре предложили Амра аль-Хамами.

Подчеркивается, что этот шаг позволит нормализовать турецко-египетские отношения.

Отношения Каира и Анкарыухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого президента. Турция и Египет в августе 2013 года отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция — египетского.

В 2023 году Эрдоган и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились повысить уровень дипотношений.