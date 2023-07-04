МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Социальные гарантии участникам специальной военной операции должны распространяться и на добровольцев, правительство подготовит отзыв на проект в скором времени, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин поручил проработать центр компетенции по электронным компонентам

Глава правительства во вторник провел встречу с членами Совета Федерации, на которой зампред верхней палаты парламента Андрей Турчак попросил кабмин поддержать законопроект, предусматривающий страхование добровольцев в зоне СВО.

Мишустин поддержал предложение распространить на добровольческие формирования все необходимые социальные гарантии. Премьер также напомнил, что для получения статуса добровольца до 1 июля было необходимо подписать контракт с Минобороны России.

"И они будут защищены таким же пакетом страховых гарантий, как военнослужащие. Такое поручение будет дано… Подготовим отзыв правительства в ближайшее время", — подчеркнул Мишустин.