МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России опустился до историческогоминимума в 3,2 процента, до 2,4 миллиона человек, заявил глава государства Владимир Путин. Регистрируемая безработица в России снизилась с начала года

Президент во вторник провел совещание с членами правительства в онлайн-формате.

"Сейчас самый низкий показатель по безработице. 73,4 миллиона человек работает, безработными числятся 2,4 миллиона человек — 3,2%. Исторический минимум", — сказал он.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков, в свою очередь, добавил, что число занятых россиян за год увеличилось на 1,5 миллиона человек. По его словам, отечественный рынок труда на фоне санкций трансформировался, а прогнозируемый рост безработицы не произошел.

"Сегодня сформировался ярко выраженный рынок труда соискателя. Мы четко видим, что запрос на кадры на сегодняшний день превышает количество граждан, которые ищут работу, в ближайшее время мы не планируем никаких изменений на рынке труда с точки зрения всплеска безработицы. Наоборот, безработица будет находиться на этих низких отметках и постепенно снижаться", — отметил министр.

Котяков уточнил, что Минтруд в данный момент работает над удовлетворением потребностей по по отбору квалифицированных кадров для промышленных предприятий. Кроме того, ведомство открыло в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях уже 78 центров занятости.

"С начала года в них обратились свыше 51 тысячи человек, 42 тысячи граждан у нас на сегодняшний день уже трудоустроены", — отчитался глава Минтруда Путину.

Помимо этого, Котяков рассказал, что в стране снизилась безработица среди молодых людей 2-25 лет. По словам министра, показатель опустился до 11,5 процента.