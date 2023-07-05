МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский покушается на День независимости США — использует праздник как повод, чтобы в очередной раз выпрашивать помощь, написал на своей странице в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен. На Западе вспомнили слова Зеленского о мире и нейтралитете

Таким образом ветеран отреагировал на обращение Зеленского к гражданам Соединенных Штатов, в котором он поздравил американцев с Днем независимости, назвал Украину союзником США и в очередной раз попросил дополнительной помощи.

Дрейвен в ответ написал: "Человек, который не знает стыда… Зеленский покушается на 4 июля, чтобы подлизываться и умолять о дополнительной поддержке".

По его словам, "Украина не является союзником, формально или как-то иначе, 99% американцев не знали о существовании Украины до организованного Западом государственного переворота в 2014-16 годах".

Также ветеран подчеркнул, что отправка вооружения на Украину еще не говорит о поддержке гражданами США Украины — ведь "коррумпированная" власть в Вашингтоне не спрашивает мнение рядовых американцев на этот счет.

Вместе с тем Дрейвен призвал Зеленского не осквернять праздник: "Позволь американцам провести этот единственный день… только один, без того, чтобы ты нас доил и высасывал досуха".