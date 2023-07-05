МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Проявление русофобии со стороны румынских властей объясняется влиянием США на внешнюю политику Румынии, но румынское общество в своем большинстве сторонится таких подходов, сообщил в беседе с "Известиями" посол России в Румынии Валерий Кузьмин. Румыния хочет добиться продления запрета на ввоз украинского зерна

Он отметил, что "в публичной политике действительно существуют проявления русофобии и враждебности по отношению к нашей стране в рамках евроатлантизма, тон в котором задают США и НАТО".

Однако в румынском обществе "в широком понимании этого слова", по словам Кузьмина, подобные настроения встречаются весьма редко.

"Может быть, потому, что многие сторонники таких взглядов не готовы к серьезной прямой дискуссии по сложным вопросам нашей общей истории, предпочитая заочно и огульно предъявлять императорской, советской, а ныне и современной демократической России некие совершенно необоснованные исторические претензии", — предположил посол.