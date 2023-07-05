Посол рассказал, как в Румынии относятся к россиянам
Посол Кузьмин: русофобией страдают власти Румынии, но не румынское общество
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Проявление русофобии со стороны румынских властей объясняется влиянием США на внешнюю политику Румынии, но румынское общество в своем большинстве сторонится таких подходов, сообщил в беседе с "Известиями" посол России в Румынии Валерий Кузьмин.
Он отметил, что "в публичной политике действительно существуют проявления русофобии и враждебности по отношению к нашей стране в рамках евроатлантизма, тон в котором задают США и НАТО".
Однако в румынском обществе "в широком понимании этого слова", по словам Кузьмина, подобные настроения встречаются весьма редко.
"Может быть, потому, что многие сторонники таких взглядов не готовы к серьезной прямой дискуссии по сложным вопросам нашей общей истории, предпочитая заочно и огульно предъявлять императорской, советской, а ныне и современной демократической России некие совершенно необоснованные исторические претензии", — предположил посол.
https://1prime.ru/society/20230705/840999214.html
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