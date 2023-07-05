МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. У НАТО остался всего один год, чтобы принять Украину в свой клуб до возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах, заявил в статье для британской газеты Times обозреватель Роджер Бойес. Призыв Зеленского к НАТО вызвал издевательские комментарии в Twitter

В частности, обозреватель отметил: "На это у нее (НАТО. — прим. ред.) есть максимум год. Не только потому, что НАТО планирует отпраздновать свое 75-летие в 2024 году с должной пышностью, но и потому, что вашингтонский саммит в следующем году может стать последним "ура" Джо Байдена, годом, когда Дональд Трамп может вернуться в Белый дом".

Бойес уверен, что случае, если Трампа станет президентом США, Украина уже не сможет рассчитывать на высокий уровень военной помощи Запада, который наблюдается на сегодняшний день.

При этом он призвал обеспечить Украине ускоренное вступление в Североатлантический блок и начать поиск временного способа предоставления ей гарантий, пока процесс вступления "проходит через парламенты и канцелярии".