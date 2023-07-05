Трутнев поручил усилить меры безопасности на Восточном экономическом форуме
Трутнев: меры безопасности на ВЭФ-2023 следует усилить из-за наличия у России противников
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Мерам безопасности на Восточном экономическом форуме во Владивостоке нужно уделить особое внимание из-за наличия у России противников, сообщил на совещании по теме подготовки к ВЭФ-2023 вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"У нас есть противники, мы об этом знаем. Поэтому особое внимание необходимо уделить мерам безопасности форума", — сказал Трутнев.
Он отметил, что все причастные готовятся к тому, чтоб форум прошел на высоком уровне, принёс пользу Дальнему Востоку, России. Полпред уточнил, что надо подготовить город, проработать вопросы приема гостей.
ВЭФ-2023 пройдет с 12 по 15 сентября во Владивостоке (Приморский край). В этом году форум пройдёт под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
https://1prime.ru/society/20230705/841000042.html
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