МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Мерам безопасности на Восточном экономическом форуме во Владивостоке нужно уделить особое внимание из-за наличия у России противников, сообщил на совещании по теме подготовки к ВЭФ-2023 вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Трутнев назвал возможные сроки запуска Арктической ипотеки

"У нас есть противники, мы об этом знаем. Поэтому особое внимание необходимо уделить мерам безопасности форума", — сказал Трутнев.

Он отметил, что все причастные готовятся к тому, чтоб форум прошел на высоком уровне, принёс пользу Дальнему Востоку, России. Полпред уточнил, что надо подготовить город, проработать вопросы приема гостей.

ВЭФ-2023 пройдет с 12 по 15 сентября во Владивостоке (Приморский край). В этом году форум пройдёт под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".