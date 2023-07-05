В ГД призвали изменить пособия детям родителей-уклонистов от алиментов
Госдума: следует установить новый размер пособия детям родителей-уклонистов от алиментов
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) подготовила законопроект, согласно которому предлагается установить пособие в размере половины прожиточного минимума в субъекте для детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Инициатива направлена в кабмин.
"Целесообразным представляется установление половины прожиточного минимума для детей, установленного законодательством соответствующего субъекта РФ, в качестве минимального размера пособий несовершеннолетним детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов", — сообщается в тексте пояснительной записки.
Инициативой также предлагается создать Государственный алиментный Фонд РФ, деятельность которого должна быть направлена на "поддержку детей, чьи родители без уважительных причин не уплачивают алименты в нарушение решения суда".
https://1prime.ru/society/20230705/841000173.html
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