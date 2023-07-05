МИНСК, 5 июл — ПРАЙМ. Глава Минтранса Белоруссии Алексей авраменко скоропостижно скончался на 47-м году жизни, передает госагентство Белта, сославшись на ведомство. Умер соавтор Конституции и один из основателей "Яблока" Виктор Шейнис

"На 47-м году жизни 4 июля скоропостижно скончался министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко", —сообщили в белорусском министерстве.

Отмечается, что в ведомстве не назвали причину смерти.

Авраменко родился в 1977 году в Минске. Начал работать в транспортной сфере Белоруссии в 2006 году с должности в управлении транспорта и связи Аппарата Совета Министров, который возглавил в 2012 году. Со следующего года Авраменко начал работать в Министерстве транспорта и коммуникаций, заняв пост замминистра. Главой ведомства он стал в 2019 году.