МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Роструд запустил новый электронный сервис по урегулированию трудовых разногласий между работником и работодателем на портале "Онлайнинспекция.рф", сообщила пресс-служба ведомства. Уровень безработицы в России достиг исторического минимума, заявил Путин

"С помощью сервиса работник, который считает, что его трудовые права нарушены, может направить обращение напрямую своему работодателю с целью предварительного решения проблемы, а не сразу в инспекцию труда. Если в течение 10 рабочих дней вопрос не получается урегулировать, тогда система поможет перенаправить обращение непосредственно в гострудинспекцию региона", – цитирует руководителя Роструда Михаила Иванкова пресс-служба.

По ее данным, для подачи обращения работнику потребуется ИНН и адрес электронный почты работодателя, на который он получит уведомление.

Пресс-служба напомнила, что сейчас на портале "Онлайнинспекция.рф" доступно порядка 20 бесплатных консультационных и правовых инструментов. Они направлены на поддержку работников и работодателей в сфере трудового законодательства.