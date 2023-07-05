ЧИТА, 5 июл — ПРАЙМ. Международные рейсы в Китай возобновили из Забайкальского края спустя три года после ограничений из-за коронавируса, сообщается на сайте правительства региона.

"С 5 июля возобновлены международные рейсы в Китай из аэропорта Читы. Перелеты по маршруту Чита — Хайлар — Пекин выполняет китайская авиакомпания Air China", — говорится в сообщении. Российские авиакомпании увеличили перевозки в Китай более чем в десять раз

Уточняется, что летать в Китай туристы будут два раза в неделю по средам и субботам на Boeing 737–700, вместимостью 128 кресел. Вылет из Читы назначен на 14.50 (8.50 — мск). Время в пути до Хайлара составит 1 час 05 минут, до Пекина – 4 часа 40 минут.

"Мы ожидаем высокий спрос на рейс, поскольку аэропорт Читы, как и аэровокзалы Хайлара и Пекина, являются транзитными пунктами для дальнейших путешествий. Кроме того, рейс будет востребован среди студентов, которые обучаются по программам обмена, а также для развития экономических и культурных связей между двумя странами", — процитировали на сайте главу минстроя Забайкалья Алдара Бальжирова.

Отмечается, что из Читы уже вылетел первый рейс, также в город прибыл самолёт из Хайлара и Пекина. Как отметили пассажиры, полёт был комфортным, а стоимость — ниже, чем через другие города России.