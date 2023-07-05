МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Россияйская армия является героической и современной, несмотря на некоторые проблемы, заявил зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. Медведев сравнил современную ситуацию в мире с Карибским кризисом

Политик разместил в телеграм видео с ответом на комментарии западных аналитиков о состоянии отечественных Вооруженных сил.

"Наша армия — современная и героическая", — подчеркнул он.

При этом, по словам Медведева, российские ВС, "как и всякая армия", сталкивается с определенными проблемами.

Замруководителя Совбеза страны также подчеркнул, что без поставок Украине оружия США и вассалами СВО могла бы закончиться за несколько месяцев.

"Вообще всякая война, даже мировая война, может быть завершена очень быстро. Ну, либо если подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города — Хиросиму и Нагасаки", — добавил Медведев.

Политик напомнил, что тогда свертывание военной кампании стоило жизней почти 300 тысяч мирных жителей.