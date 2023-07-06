МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский все больше доказывает, что Украина — блудница Запада, заявил на своей странице в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен, комментируя заявление украинского президента о телефонном разговоре с президентом Гвинеи-Бисау Умару Эмбало. Зеленского обвинили в подрыве безопасности в Европе

"Парень просто ходит кругами и собирает деньги <…>. Это еще больше доказывает, что Украина — блудница Запада", — написал Дрейвен.

Он утверждает, что Запад дает деньги, а Украина соглашается на все его условия, включая отказ от ресурсов и отмывание денег для политиков.

При этом Дрейвен выразил сожаление из-за того, что Украина дошла до такого состояния, и заявил, что единственным выходом для нее является Россия: "Украина должна молиться, чтобы Россия поскорее ее освободила".