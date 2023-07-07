МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. ВТБ зафиксировал новую мошенническую уловку, теперь аферисты через мессенджеры предлагают россиянам работу якобы по оценке онлайн-кинотеатров, сообщила пресс-служба банка. Росфинмониторинг зафиксировал новую схему мошенничества с криптокошельками

"Клиентам банков стали поступать сообщения с предложением помочь с обзором фильма, телешоу или оценкой стриминговой платформы. Такие приглашения поступают, как правило, с зарубежных номеров, владельцы которых обещают заплатить за "работу" от 3 до 12 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

"ВТБ зафиксировал новую мошенническую активность, связанную с предложениями трудоустройства. Злоумышленники направляют потенциальным "жертвам" сообщение в мессенджерах и предлагают работу якобы по оценке онлайн-кинотеатров", — добавляется там.

Мошенники просят заполнить анкету с контактными данными якобы для оформления документов о трудоустройстве и направляют собеседнику ссылку на фишинговый сайт. После регистрации клиента просят внести на указанный счет определенную сумму, чтобы начать выполнять задания по оценке фильмов, рассказали в банке.

"От числа оценок-рецензий сумма на счете начинает увеличиваться по принципу финансовой пирамиды, но вывести "заработанные" деньги у "жертвы" уже не получится, поэтому клиент просто теряет свои средства", — указали в ВТБ.