МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Рост цен на сахар, молочную, мясную и рыбную продукции за неделю заметили россияне, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". Россиянам раскрыли, что будет с ценами на сахар с начала лета

Опрос фонда "Общественное мнение" показал, на какие продукты, товары и услуги цены за последнюю неделю, по мнению россиян, заметно выросли. По данным на 2 июля 2023 года, чаще респонденты отмечали рост цен на сахар — 29% (25 июня 2023 года — 24%), мясо и птицу — 36% (25 июня 2023 года — 32%), молоко и молочную продукцию — 26% (25 июня 2023 года — 23%), рыбу и морепродукты — 29% (25 июня 2023 года — 25%).

Реже за период с 25 июня по 2 июля 2023 года респонденты отмечают рост цен на плодоовощную продукцию — 23% (25 июня 2023 года — 22%), средства личной гигиены — 14% (25 июня 2023 года — 14%), бытовые услуги — 12% (25 июня 2023 года — 11%), услуги транспорта — 12% (25 июня 2023 года — 11%).

В сравнении с этим же периодом прошлого года, судя по опросу ФОМ, рост цен на продукты питания всё же отмечают реже (на сахар — меньше на 11%, молоко и молочная продукцию — на 12%, мясо и птицу — на 7%, яйца — на 9%, рыбу и морепродукты — на 6%, плодоовощную продукцию — на 12%, хлебобулочные изделия — на 17%, растительное масло — на 15%).

На протяжении года (в период с 3 июля 2022 по 2 июля 2023), судя по опросу, стабильнее всего динамика цен на лекарства, алкогольные напитки, бензин, бытовые услуги, медицинские услуги и услуги транспорта.

В опросе в формате интервью по месту жительства респондента от 6 июля 2023 года участвовали люди от 18 лет и старше: 1500 человек (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%. 3000 респондентов (жители 207 городских и сельских населенных пунктов в 73 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 2,5%.