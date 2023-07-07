МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил сотрудникам ведомства проверять наличие и цены на авиа- и железнодорожные билеты во время туристического сезона, сообщает главное надзорное ведомство в пятницу. Прокуратура Москвы начала проверку в отношении Wildberries

Как уточняется в релизе, такое поручение дано для "обеспечения безопасности туризма, защиты прав и законных интересов туристов как на территории страны, так и за пределами РФ".

"В целях обеспечения прав пассажиров потребовано осуществлять анализ задержек авиарейсов, мониторинг стоимости воздушной перевозки, наличия билетов в железнодорожном сообщении, а также добиваться мерами реагирования оперативного устранения фактов несоблюдения требований законодательства и восстановления нарушенных прав граждан, интересов общества и государства", — говорится в сообщении.

Согласно поручению, особое внимание прокуроры должны уделять обеспечению личной безопасности граждан, в том числе при эксплуатации автомобильного транспорта, особенно при перевозках организованных групп детей, возможности беспрепятственного получения пострадавшими неотложной медицинской помощи, соблюдению потребительских и иных прав.

В пресс-службе Минтранса в июне 2023 года РИА Новости сообщали, что рост цен на авиабилеты эконом-класса в РФ, проданные на январь-сентябрь 2023 года, не превышает прогнозируемый Банком России уровень инфляции на текущий год. Там отмечали, что тарифы определяются уровнем спроса на рынке и конкурентной позицией перевозчиков.

Пассажир приобретает наиболее выгодный для него билет в конкретный момент времени по соотношению цена-качество-доступность. Это не позволяет авиакомпаниям устанавливать тарифы, опираясь на собственные расходы. Авиакомпании увеличивают загрузку рейсов в первую очередь за счет более низкой цены на билеты.

Ведомство отмечало, что по мере приближения периода перевозки стоимость авиабилетов на конкретный рейс снижается за счет скидочных программ. Например, в мае 2023 года скидки и акции российских авиаперевозчиков, по оперативным данным, привели к снижению конечной стоимости авиабилетов на 3% (265 рублей). Помимо ценовой политики авиакомпаний, государство также поддерживает внутренние авиаперевозки путем субсидий, добавлял Минтранс.