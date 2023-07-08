МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Большинство супругов в России ведут совместный бюджет и только каждая десятая семейная пара — раздельный, свидетельствуют результаты исследования "Почта банка" ко Дню семьи, любви и верности, которое есть в распоряжении РИА Новости. Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с онлайн-кинотеатрами

"Как показали результаты исследования, 56% опрошенных ведут совместный бюджет с супругом, 34% — комбинированный, остальные 10% — раздельный", — сказано в материалах исследования.

Половина респондентов признались, что оба супруга в равной степени вкладывают в семейный бюджет, другая половина отметила, что один из супругов является основным добытчиком, причем доли мужчин и женщин здесь оказались примерно равнозначными, отметили эксперты.

В большинстве семей (81%) решение о крупной покупке принимается супругами совместно, в 15% — одним из супругов, в 4% — каждый член семьи делает это самостоятельно, выяснили в банке. При этом 57% опрошенных не пользуются совместно со своей второй половинкой одной банковской картой, 37% людей пользуются, а 6% — только планируют завести такую.

По данным экспертов, 75% респондентов утверждают, что не имеют финансовых секретов от своего супруга, 19% — признались, что скрывают часть своего дохода от второй половинки и лишь 6% затруднились с ответом.

В исследовании приняли участие около 2 тысяч человек в возрасте от 20 до 65 лет по всей стране.