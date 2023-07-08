КРАСНОДАР, 8 июл — ПРАЙМ. Автомобильная очередь к Крымский мост исчезла с обеих сторон, говорится в оперативном телеграм-канале информационного центра по автомобильным дорогам. У Крымского моста образовалась очередь из 260 машин

В субботу утром со стороны Краснодарского края около 300 автомобилей ожидали проезда на мост. Затем возникла очередь со стороны Керчи и достигла 260 машин, предварительное время ожидания составило более часа.

"17.00. Затруднений для проезда к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет", — говорится в сообщении.

С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большое количество автомобилей. В понедельник пробка растянулась на 13 километров, но к утру вторника сократилась до четырех километров. Очереди были связаны с нарастающим числом машин и подлежащего досмотру багажа. Минтранс отмечал, что открыты дополнительные пункты досмотра. В среду днем министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края больше нет и отсутствует очередь на мост со стороны Крыма.

Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, весь грузовой автотранспорт проезжает в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.