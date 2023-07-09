МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Следует бесплатно выдавать землю для индивидуального жилищного строительства семьям после десяти лет брака, заявил руководитель партии Леонид Слуцкий. Россияне назвали самую удачную идею для семейного бизнеса

"ЛДПР предлагает бесплатно выдавать землю для индивидуального жилищного строительства семьям после 10 лет брака", — написал он в своем телеграм-канале.

Он считает, что современная малоэтажная застройка и просторные комфортные дома будут способствовать расширению семей.

"Инициатива станет подспорьем для основания родовой усадьбы. Прорастая корнями, мы не уйдем со своей земли даже под беспрецедентным давлением внешних сил", — пояснил депутат.

Также он отметил необходимость заселения российских земель.

"Мы сегодня освоили только 15 процентов территории страны. Если не мы займем нашу землю, то это сделают другие. Расселение людей станет гарантией сохранения национального суверенитета", — сообщил он.

Кроме того, он отметил, что инициатива позволит сделать земельный участок общей долевой собственностью всех членов семьи.

"Россия должна прирастать традиционными семьями, нам нужно увеличить население вдвое в скорейшем времени. Свой участок и дом на земле — еще один шаг к многодетной семье", — указал Слуцкий.