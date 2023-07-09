МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон во время своего пребывания на данном посту израсходовал около 800 тысяч фунтов стерлингов (более 1,1 миллиона долларов) на покраску правительственного самолета, при этом на борт нанесли только изображение флага страны, сообщила газета Mirror со ссылкой на источники. Британцы оценили свои возможности справиться с оплатой счетов зимой

"Борис Джонсон потратил почти 800 тысяч фунтов стерлингов из наличных налогоплательщиков, нарисовав флаг Великобритании на самолете в распоряжении премьер-министра", — сказано в материале издания.

По данным газеты, в 2020 году Джонсон "вызвал ярость" у жителей Соединенного королевства, потратив 900 тысяч фунтов стерлингов на перекраску другого правительственного борта — RAF Voyager (Airbus A330). "Теперь запрос Альянса налогоплательщиков о свободе информации показал, что он потратил еще 800 тысяч фунтов стерлингов на приведение в порядок небольшого Airbus A321, который правительство арендует у чартерной компании Titan Airways", — сообщило издание.

Британский кабмин первоначально пытался сохранить в секрете стоимость покраски самолета Titan Airways, но ему пришлось назвать цену после подачи жалобы в британское Управление комиссара по информации (ICO) со стороны Альянса налогоплательщиков.

"Общая стоимость покраски рассматриваемого самолета с изображением флага Юнион Джек составила 783 940 фунтов стерлингов. Нанесение на этот самолет флага было намеренной политикой правительства, направленной на то, чтобы подчеркнуть роль Соединенного Королевства на международной арене", — процитировала Mirror заявление кабмина относительно выделения средств.

Отмечается, что самолет был модифицирован так, что на его фюзеляже и хвосте был изображен флаг — "то, что кабинет министров называет "глобальным британским брендингом". При этом не уточняется, когда именно были выделены деньги.