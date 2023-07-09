МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Новая соцсеть Threads* вряд ли наберет популярность в России, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин. Маск прокомментировал запуск соцсети-аналога Twitter

"Пока меня не покидает ощущение, что новая соцсеть вряд ли станет популярной внутри России: все же твиттеровские механики не очень хорошо у нас приживались", — написал он в своем телеграм-канале.

Депутат полагает, что Threads* заинтересована в российской аудитории.

"Недаром уже на старте интерфейс приложения оказался полностью локализован", — пояснил он и отметил, что сам подумывает над тем, чтобы завести в Threads* англоязычный аккаунт.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская