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Соцсеть Threads* вряд ли станет популярной в России, считают в Госдуме
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. Новая соцсеть Threads* вряд ли наберет популярность в России, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин. "Пока меня не покидает ощущение, что новая соцсеть вряд ли станет популярной... ПРАЙМ, 09.07.2023
общество , технологии, новости, россия, госдума, россияне, соцсети
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Новая соцсеть Threads* вряд ли наберет популярность в России, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин.
"Пока меня не покидает ощущение, что новая соцсеть вряд ли станет популярной внутри России: все же твиттеровские механики не очень хорошо у нас приживались", — написал он в своем телеграм-канале.
Депутат полагает, что Threads* заинтересована в российской аудитории.
"Недаром уже на старте интерфейс приложения оказался полностью локализован", — пояснил он и отметил, что сам подумывает над тем, чтобы завести в Threads* англоязычный аккаунт.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская