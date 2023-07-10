МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Мошенники придумали новую уловку для обмана клиентов банков России, теперь чтобы вступить в контакт с потенциальной жертвой и вывести ее на доверительный диалог, они стали приглашать россиян на "личный прием в Центробанк", сообщил ЦБ РФ. В ЦБ надеются на принятие закона о переводе квазироссийских компаний

"Злоумышленники, которые представляются якобы сотрудниками Банка России, усовершенствовали эту распространенную мошенническую схему. Новая легенда обмана, которую преступники используют по всей стране, выглядит очень правдоподобно. Теперь они не только звонят гражданам от имени Центробанка, но еще и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России", — говорится в сообщении.

Письма начинаются с обращения по имени и отчеству, в них указывается время приема и настоящий адрес Банка России в регионе проживания потенциальной жертвы. Чтобы убедить человека, что с ним взаимодействуют настоящие сотрудники Банка России, мошенники используют специальный технический прием — меняют электронный адрес того, кто отправляет сообщение, на вызывающий доверие. В данном случае злоумышленники указывают домен Банка России cbr.ru, указал ЦБ.

"Это очень опасная схема действий, и часто из-за доверия к электронному адресу люди попадаются на уловки с подменой. Персональное приглашение на личный прием — один из поводов вступить в контакт с потенциальной жертвой, вывести ее на доверительный диалог", — пояснил регулятор.

После отправки письма аферисты могут позвонить получателю и под различными предлогами выманить данные его банковской карты и СМС-код либо побудить перевести деньги на счета злоумышленников, отметили в ЦБ.

"Если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение. Для уточнения любых вопросов можно позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 (800) 300-30-00 (для звонков с мобильного — короткий номер 300)", — рекомендует регулятор.